Аналог бюджетного паркетника: что приобрести на украинском рынке вместо Renault Duster

Найти конкурента – трудно, но мы справились.

Украинцам очень понравился Renault Duster, ведь в базовой комплектации этот автомобиль стоит всего 13 800 долларов . По цене среднестатистического американского "битка" вы получаете совершенно новый идеальный паркетник для наших дорог с экономичным двигателем на 1,6 литра.

Но что делать, если не лежит душа к Renault, на этот вопрос искала ответ команда ТСН.Авто.

nevainfo.ru

Первым заменителем для Duster выступает китаец Chery Tiggo 2. За такой автомобиль у вас попросят 10 900 долларов. Так что за оставшиеся деньги вы сможете установить дополнительные опции на свой автомобиль. Конечно, под капотом у Tiggo 2 все скромно, обычный двигатель на 1,5 литров и 106 лошадиных сил.

Если вы умеете торговаться, тогда вы – счастливый человек. Ведь китайские автомобили в нашей стране продаются не слишком быстро, а это значит, что вы можете у дилера получить дополнительные удовольствия.

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Далее предлагаем присмотреться к LADA Niva Travel. Этот автомобиль немного дороже Duster, 14 115 долларов, но здесь есть за что переплачивать. Самое главное – это полный повод. Так что за эти деньги вы получите небольшой паркетник, который должен вытащить вас из любой ситуации.

Все остальное здесь базовое – 1,7-литровый двигатель с небольшой мощностью в 80 лошадей, и обычная механическая КПП на 5 передач. Дизайнеры Lada наконец-то поработали с кузовом, поэтому теперь Niva выглядит более гармонично.

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Теперь нас снова спасают китайцы, Chery Tiggo 4 за 14 400 долларов. Двигатель здесь также, как и у Tiggo 2 1,5 литра, но инженеры немного "поиграли" с настройками и "вытеснили" из него 113 лошадиных сил.

Дизайн у Tiggo 4 – неплохой. И, конечно, даже базовая комплектация имеет некоторые приятные опции. К примеру, бесключевой доступ и запуск двигателя, большой дисплей мультимедийной системы и камера заднего вида. И традиционно помним, что это все китайское и суперкачества мы не ждем.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

LADA Vesta SW – это обычный автомобиль, который доставит вас туда, куда вам нужно. За нее в базовой комплектации в автосалонах просят 14 570 долларов. В "минимальке" вы получите – 1,6-литровый двигатель на 106 лошадиных сил, подогрев передних сидений и кондиционер. Для передвижения по городу этого предостаточно.

motor.ru

И последний представитель Китая – JAC JS2. При нем будущему владельцу придется выложить 15 100 долларов. Здесь главная фишка – это автоматическая коробка передач, а точнее вариатор. Двигатель – 1,5 литров на 105 "лошадей".

Так как мы с вами выбрали максимальную комплектацию с вариатором, то у нас еще дополнительно много опций – большой дисплей, климат контроль, подогрев сидения и многое другое, но китайское. Но если вы не очень придирчивый покупатель – это автомобиль для вас.

Если, здесь вы не нашли того автомобиля, который вам нужен, вы можете поискать его в подборке ТСН. Авто – какая альтернатива самому популярному кроссоверу – KIA Sportage.