Отсутствие техосмотра на авто: кого из водителей могут бросить за решетку

В Украине технический осмотр не является обязательным для всех автомобилей, но для определенных категорий транспорта требования очень строгие.

Об этом пишет издание "Твоя машина".

Обязательный техосмотр должны проходить автобусы, грузовики, такси и коммерческие машины. Водители, которые управляют транспортом без соответствующих документов, могут получить штраф в размере 340 гривен. В случае повторного нарушения предусмотрен административный арест.

В случае повторного нарушения правил дорожного движения водителям грозит более суровое наказание. В частности, это может быть лишение прав на управление транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Альтернативной мерой является административный арест, продолжительность которого составляет от 5 до 10 суток.

Напомним, в Украине повысят штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью

Читайте также: