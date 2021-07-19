Аварийные трассы в Украине в 2021 году: где чаще всего травмируются и погибают люди после ДТП

Аварийные трассы в Украине в 2021 году: где чаще всего травмируются и погибают люди после ДТП

Всего таких аварий произошло более 1,3 тысячи.

Как известно, в Украине по тем или иным причинам происходит значительное количество автомобильных аварий.

Так, портал Opendatabot назвал аварийные трассы государственного значения, где чаще всего травмировались и погибали люди в результате ДТП в период с 1 января по 31 мая 2021 года.

Отмечается, что за отчетный период произошло более 1 300 ДТП с травмированными и/или погибшими людьми. "Лидером" в этом списке является трасса М-06 Киев — Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород). В течение пяти месяцев там было обнаружено 176 подобных случаев (38 смертельных ДТП).

На втором месте идет трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский (на Ростов-на-Дону), где было зафиксировано 92 соответствующих случая (28 — смертельных). Третья позиция принадлежит трассе М-05 Киев — Одесса. Там с января по май произошло 68 аварий с травмированными и погибшими (22 — смертельные).

На четвертом месте идет трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (через г. Винницу). В течение пяти месяцев там произошло 68 ДТП, 18 из которых получили летальные случаи.

Замыкает пятерку самых аварийных трасс Н-03 Житомир — Черновцы, где произошли 44 аварии (14 — смертельные ДТП).

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