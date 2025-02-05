Авто для ВСУ: правительство освободило от налогов помощь волонтеров

Кроме машин, от налогов освобождены беспилотники, средства РЭБ и комплектующие к ним, средства тактической медицины.

Кабинет министров Украины обновил перечень освобождаемых от налогообложения товаров и услуг. Это позволяет без налогообложения ввозить в Украину транспорт, который доставляют волонтеры.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Введенные правительством изменения, прежде всего, направлены на усиление возможностей волонтерских организаций поддерживать Силы обороны Украины, участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

Новая редакция правительственного постановления от 22.02.2014 № 112 "Об утверждении перечня средств, товаров (работ, услуг), сумма (стоимость) благотворительной помощи для закупки или в виде которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц" разрешает без налогообложения ввозить в Украину транспорт, который доставляют волонтеры.

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Кабмин сократил сам перечень освобождаемых от налогообложения товаров и услуг с 500 до 133 позиций. Однако этот список содержит десятки новых позиций, необходимых для военных и внутренне перемещенных лиц. В частности это беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, комплектующие к ним, средства тактической медицины.

В обновленном постановлении правительства появились новые позиции "Медицинские услуги" и "Услуги по образованию и науке". Это означает, что участники боевых действий, военные, ветераны и ВПЛ будут иметь дополнительные возможности пользоваться медицинскими и образовательными услугами, которые покрываются средствами благотворителей на специальных льготных условиях.

К слову, в декабре 2024 года народная депутат Украины Нина Южанина сообщала, что волонтеров штрафуют за передачу авто другим воинским частям вместо тех, которые были указаны в таможенных декларациях.