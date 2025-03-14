Авто на блокпостах останавливают по новым основаниям

В Украине изменились причины, по которым правоохранители могут останавливать автомобили на блокпостах. Однако эксперты подчеркивают, что не все такие остановки законны.

Об этом сообщает Wheel News.

Полиция стала чаще ссылаться на 7-й пункт 35-ой статьи Закона "О Национальной полиции", который предусматривает возможность остановки авто в случае введенных государственными органами ограничений на движение. Это нововведение постепенно вытесняет прежнюю практику проверок на предмет розыска или административных правонарушений.

Адвокат Роман Симутин предостерегает, что водителям следует быть внимательными, ведь не все остановки соответствуют нормам закона. Он советует в случае проверки уточнять правовые основания для остановки, требовать официальные документы о введенных ограничениях и не передавать документы без законных причин.

Если у водителя возникают подозрения по поводу неправомерных действий правоохранителей, следует фиксировать ситуацию на видео и при необходимости обращаться к юристам.

К слову, ранее юристы дали советы водителям о том, какие документы не нужно показывать на блокпостах.