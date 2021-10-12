Автогаз по стоимости продолжает бить рекорды: сколько сейчас стоит им заправиться

Автогаз по стоимости продолжает бить рекорды: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо прибавляет в цене каждый день.

Украинские сети АЗС во вторник, 12 октября, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, на АЗС AMIC и "Укргаздобыча" стоимость автогаза выросла в среднем на 21 и 20 коп./л, до 18,08 грн/л и 18,40 грн/л соответственно. Автогаз на KLO подорожал на 10 коп./л, до 18,49 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 1 и 7 коп./л, до 18,34 к грн/л и 18,55 грн/л соответственно. Такие сети как "Нефтек", BVS, Chipo, "Рур групп" и "Катрал" подняли цены на 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Отмечается, что на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 11 октября средняя стоимость в группе выросла на 4 грн/л, в рознице — на 2,91 грн/л.

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Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, на которую АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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