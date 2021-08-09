Автогаз в Украине становится все дороже: сколько теперь стоит им заправиться

Автогаз в Украине становится все дороже: сколько теперь стоит им заправиться

Голубое топливо продолжает устанавливать рекорды.

Ряд украинских АЗС в течение прошедших выходных, с 6 по 9 августа, скорректировали цены автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива добавила еще 8 коп./литр и теперь составляет 17,22 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

В частности, в сети ОККО продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла цена автогаза на АЗС AMIC (17,00 грн/л). "Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена на ресурс с начала июля до 9 августа выросла на 1,88 грн/л, тогда как оптовые партии подорожали на 5 380 грн/т, до 29 010 грн/т.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

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