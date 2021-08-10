Автогаз в Украине установил новый рекорд по стоимости: за сколько теперь им можно заправиться

Автогаз в Украине установил новый рекорд по стоимости: за сколько теперь им можно заправиться

Средняя цена добавила еще 13 коп./литр.

Украинские сети АЗС во вторник, 10 августа, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива добавила еще 13 коп./литр и теперь составляет 17,35 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

Так, рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек» — 18,29 грн/л (+30 коп./л).

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Стоимость сжиженного газа в самой консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 коп./л, до 17,17 грн/л. ZOG и "Укргаздобыча" подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil, BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля до 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.

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