"АвтоКрАЗ" создал уникальную систему управления для беспилотных самосвалов

Сейчас она не имеет аналогов.

Украинский производитель большегрузных автомобилей компания "АвтоКрАЗ" разработал геолокационный прицеп для системы управления беспилотных самосвалов.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Так, по словам главного конструктора "АвтоКрАЗ" Сергея Васечека, новый прицеп является транспортной базой для мобильных точек управления движения "беспилотников". Все прицепы энергетически независимы и не требуют подведения к ним сетей питания. Оборудование питается от солнечных батарей, аккумуляторов, а также бензинового генератора, установленного на борту.

На выносной телескопической мачте установлены камеры, семафор и антенны для передачи данных. Шлагбаум на прицепе предназначен для перекрытия движения — самосвалы на автопилоте его отлично видят. Заявлено, что годовой тираж выпуска специальных прицепов не превысит два десятка штук. Специалисты из Кременчуга уже изучают возможность экспорта специализированных "тележек".

Легковой геолокационный прицеп, разработанный на КрАЗе, не имеет аналогов в Украине. В 2021 году на Полтавском ГОКе заработали беспилотные карьерные самосвалы. Поэтому компания Ferrexpo и заказала КрАЗа необычные прицепы, которые выполняют роль умных "маячков" для инновационной техники. Только для одного участка карьера необходимо около 15 прицепов.

kg.ua

Васечек отметил, что при изготовлении геолокационного прицепа используются детали, изготовленные в Великобритании, Италии, Германии. Это и контроллеры, и шлагбаумы, транспортная база.

Кроме того, по его словам, это не свойственная задача для предприятия, поэтому пришлось изучать данную систему и производить специальные прицепы. Работали над разработкой несколько конструкторов. Активная фаза, когда создали компьютерный образ, заняла около полугода.

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