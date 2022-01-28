Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДД

Но устранить эту проблему собираются как можно скорее.

Как известно, утром 25 января впервые на патрулирование выехали автомобили-фантомы.

Впрочем, как выяснилось, они не могут распознавать некоторые номерные знаки. Об этом в Facebook рассказал советник главы МВД – Антон Геращенко.

"Буквенные номера типа имен САША, МАША прекрасно фиксируется и получает штрафы. Пока не решен вопрос относительно автомобилей дипломатов, номера военных авто, и ряд других спецавтомобилей.

Самая большая проблема – это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении", — подчеркнул Геращенко.

В настоящее время с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов. Спецавтомобиль сертифицирован по модулям "В" и "F", нормирован по всем требованиям ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

В первую очередь патрули будут отслеживать нарушения скоростного режима. За первые сутки работы четырех "фантомов" было выписано 990 админ постановлений о превышении скорости.

В отличие от стационарных камер автофиксации превышение скорости, которые установлены в месяцах повышенной концентрации ДТП и общеизвестны, задача "фантомов" – внезапно фиксировать превышение скорости водителями.