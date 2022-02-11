Автомобилистам рассказали, чего ждать со стоимостью топлива в ближайшее время в Украине

Автомобилистам рассказали, чего ждать со стоимостью топлива в ближайшее время в Украине

Удешевления, похоже, не будет.

Автомобилистам рассказали, какие могут быть цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в ближайшее время.

Соответствующий прогноз сделали специалисты в комментарии "Укринформу".

Так, президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук среди причин глобального подорожания топлива называет государственное регулирование цен на топливо. Мол, чем больше сжимают пружину, тем больше она пытается выстрелить.

"Теперь Минэкономики устанавливает предельные цены премиальным сетям. А от "премиальных" сетей уже отталкивается и все остальное. Что вместе и создает эффект тотального подорожания.

Мы должны понимать, что у нас ценообразование зависит от многих факторов, в частности, и от инфляционных ожиданий. Это объективный процесс, который подталкивает людей закладывать инфляционные риски в свои расходы", – заявил Косянчук.

Отмечается, что Косянчук не готов делать прогнозы на ближайшее время. Но точно уверен, что реального падения цен не будет ни при каких обстоятельствах.

Эксперт считает, что сейчас Украина может только констатировать и реагировать на неприятности по мере их поступления. Он также добавил, что настоящий коллапс на рынке нефтепродуктов Украины может начаться, если будет реализована идея с запретом на нефтепродукты из Беларуси.

Однако, как украинцы могли не раз убедиться, цены на топливо всегда легко поднимаются и неохотно опускаются. Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко считает, что не стоит рассчитывать на ослабление давления со стороны агрессора, поэтому украинские рынки будет лихорадить еще долго.

"Я думаю, что на докризисный уровень цены уже не вернутся. Трейдеры очень быстро привыкают к доходам, мол, если люди платят, то зачем опускать. Если бы у Украины были достаточные рыночные резервы, как, например, в США, можно было бы вмешаться в рынок и поддержать его. Но Украина таких резервов топлива не имеет. Поэтому государство не сможет активно вмешаться и будет плавать по курсу", — отметил Дяченко.

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