На данный момент используются четыре типа этого документа.

Автомобилистам рассказали, как обменять старое водительское удостоверение на новое.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Отмечается, что сейчас в Украине используются следующие типы удостоверений водителя: советского образца (до 1993 года), "ламинированное" (1993-2011 лет), пластик (после 29.03.2011), обновленный пластик (после 01.04.2021).

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Так, любое из этих удостоверений водителя является действительным на территории Украины и предоставляет право управлять транспортными средствами соответствующей категории. Относительно сроков действия удостоверений, то удостоверение советского образца и ламинированные срока действия не имеют. Только пластиковые европейского образца имеют срок действия.

Для чего нужно менять водительское удостоверение на новое

Обязанности водителя заменить любое из указанных водительского удостоверения на новое закон не предусматривает. Обмен осуществляется по желанию водителя.

Но если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца. Согласно правилам Венской конвенции о дорожном движении, для водителей из стран Евросоюза вводятся унифицированные удостоверения на право управления транспортным средством. Такие же требования предъявляются к водителям с Украины, пересекающих границу ЕС.

Есть некоторые страны, для управления транспортным средством в которых требуется международное водительское удостоверение. Об этом будет отдельная публикация.

Процедура обмена не является сложной, как кажется. По Вашему желанию, водительское удостоверение, выданное до вступления в силу Закона от 24.09.2008 № 586-VI, может быть обменен на новое. Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.

Как будут переведены категории из старых на новые

В новом водительском удостоверении указываются категории:

А1, А — соответствует категории А;

В1, В — соответствует категории В;

С1, С — отвечает категории С;

D1, D — соответствует категории D;

BЕ — отвечает категориям В и Е;

C1E, СЕ — отвечает категориям C и Е;

D1E, DЕ — отвечает категориям D и Е;

Т — отвечает категориям Трамвай, троллейбус.

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Какие документы нужно подать для обмена

Для обмена старого удостоверения на новое водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство или специальный статус;

копию справки о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие смену персональных данных лица (в случае необходимости);

медицинскую справку о допуске водителя к управлению транспортными средствами;

«старое» водительского удостоверения;

квитанцию об оплате государственной услуги.

После внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным. Вы являетесь владельцем нового удостоверения.

Ранее автомобилистам рассказали важную деталь относительно электронных водительских документов.

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