Автомобилистам рассказали, нужно ли менять водительское удостоверение с неразделенными категориями на новое

Автомобилистам рассказали, нужно ли менять водительское удостоверение с неразделенными категориями на новое

Иногда за это можно получить немалый штраф.

Водителям рассказали, нужно ли менять права с неразделенными категориями на новые.

Об этом идет речь в Дорожном адвокате.

Как известно, в соответствии с законом №586-VI категории на право управления транспортными средствами разграничили на подкатегории: С "а" на "А1" и на "А", С "С" на "С1" и на "С", С "D" на "D1" и на "D" и тому подобное. При этом, водителям с не разграниченными категориями законом предоставлена возможность осуществить обмен удостоверения на новое с разделением категорий на подкатегории.

Периодически водители с неразделенными категориями получают штрафы на основании ч. 2 ст. 126 КУоАП. Для примера судебное дело №345/4182/21.

После увеличения размера штрафа за управление без соответствующей категории или подкатегории с 510 грн до 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП), работники полиции начали особенно внимательно проверять, есть ли у водителя соответствующая категория или подкатегория на право управления определенным видом транспортного средства.

В соответствии с пунктом 27 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами №511 удостоверение водителя, выданное до вступления в силу Законом от 24.09.2008 №586-VI может быть обменяно на новое. Ключевым в этом случае является словосочетание "может быть обменяно", а не "обязан обменять".

При этом в новом удостоверении водителя указываются категории: "А1", "А" – соответствует категории "А"; "В1" В" – соответствует категории "В"; "С1", "С" – соответствует категории "С", "D1", "D" – соответствует категории "D"; "Е" – отвечает категориям "В" и "Е"; "С1Е", "СЕ" – отвечает категориям "С" и "Е"; "D1Е", "DЕ" – отвечает категориям "D" и "Е"; "Т" – соответствует категории Трамвай, Троллейбус. В то же время пунктом 28 Положения № 511 предусмотрено, что обмен водительского удостоверения проводится без сдачи экзаменов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 25-1 настоящего Положения.

Следовательно, обмен водительского удостоверения, выданного до вступления в силу закона от 24.09.2008 №586-Уи, на новое осуществляется без сдачи экзаменов и является правом лица, а не обязанностью. Таким образом, обвинения инспектора в управлении транспортным средством на основании водительского удостоверения, выданного до вступления в силу закона №586-VI, с не разделенными категориями являются противоправными. Наложенный штраф в таком случае является незаконным и подлежит отмене.

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