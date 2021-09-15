Автомобильные номерные знаки Украины по областям — расшифровка

Рассказываем, как формируются таблички, крепящиеся на машинах.

Номерные знаки автомобилей в Украине имеют хитрую комбинацию букв и цифр. Кроме того, они еще и отличаются в каждой области страны.

Многие украинцы интересуются, как расшифровываются таблички на авто, и к каким регионам они относятся. Поэтому ТСН.Авто рассказывает, как формируются номера машин.

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Нынешний формат табличек был введен в 2004 году. С тех пор они формируются исключительно из украинских букв, которые начертанием совпадают с латинскими. Коды регионов определили в алфавитном порядке, начиная с Киева: АА, АВ (Винницкая область), АС (Волынская область) и так далее.

В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ, которыми первые буквы кодов регионов заменили буквами К, Н и И.

Главный сервисный центр МВД Украины

Правая комбинация букв соответствует серию номера и также формируется с использованием букв, которые совпадают с латинским алфавитом. Для автомобилей она определяется с начала алфавита (АА, АВ, АС и т. д.), а для прицепов и полуприцепов — с конца (ХХ, ХТ, ХР и т. д.).

В 2020 году электромобилям начали выдавать номерные знаки, которые на правой комбинации букв начали содержать латинские Z (ZA, ZB, ZE и т. д.) и Y (YA, YB, YE т. д.).

Ранее сообщалось, что в Украине изменились правила выдачи номерных знаков на авто.

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