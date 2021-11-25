Автомобильный коллапс: в Украине очереди на покупку новой машины растянулись на 4-7 месяцев

Мошенники уже начали спекулировать на эту тему.

В Украине возник дефицит с покупкой нового автомобиля.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Отмечается, что подобное связано с нехваткой микрочипов в мире. Так, по словам Назаренко, на фоне задержек со снабжением новых автомобилей в Украине появилась категория спекулянтов, которые "становятся в очередь" на покупку машин с целью затем продать свое место в ней конечному покупателю.

Он пояснил, что сейчас очередь на покупку нового автомобиля в Украине составляет 4-7 месяцев в зависимости от бренда и модели. Спекулянты, по словам Назаренко, пользуются этим при помощи определенной схемы.

"Они делают предоплату на одну фамилию, например, на Иванова. А потом, когда машина приходит, они ищут покупателя и предлагают ему заплатить дополнительно от стоимости 2 тысячи евро, чтобы получить авто без очереди. Затем просят у дилера выписать договор купли-продажи, но не на Иванова, но по фамилии покупателя", — сказал Назаренко.

Гендиректор ВААИД отмечает, что автодилеры обсуждали вопрос, как помешать такому бизнесу, но не пришли к решению.

Покупатель, как объясняет эксперт, может сказать, что изначально оформлял покупку по другой фамилии, поскольку покупает авто в подарок. Кроме того, переоформить договор ему разрешает закон о защите потребителей.