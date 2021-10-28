АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправить автомобиль становится каждый день дороже.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 28 октября , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, на станциях "Кворум" все виды горючего подорожали на 60 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,85 грн/л, А-92 – до 30,55 грн/л, на ДТ – до 30,45 грн/л.

В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 30,45 грн/л, А-92 – до 29,45 грн/л, Такие сети как KLO, "БРСМ-Нефть" "Татнефть-АЗС-Украина", Mango и Motto повысили цены в пределах 0,1-1 грн/л.

enkorr.ua

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного горючего — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов горючего выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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