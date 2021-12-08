АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Эти виды продолжают удешевление.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 8 декабря , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 7 по 8 декабря снизили стоимость бензина и ДТ в пределах 0,1 — 1,6 грн/л.

На станциях сети Mango бензин подешевел на 40 коп./л: А-92, до 28,49 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л. Цена ДТ опустилась на 30 коп./л до 28,39 грн/л.

В сети BVS цены на бензин снизились на 10 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 29,79 грн/л, А-95 – до 30,39 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне – 29,89 грн/л. Сеть Marshal снизила цены на бензин на 30 коп./л, ДТ – на 10 коп./л.

Моtto, SUNOIL и БРСМ также откорректировали цены топлива.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривны за литр, для дизельного горючего — 23,27 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.

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