АЗС Украины изменили стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине, 23 мая, выросла на 20 копеек – до 39,24 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю наблюдения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).

На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно. Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Нефтек и BVS.

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Вашему вниманию цены на голубое топливо в Украине:

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.