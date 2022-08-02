АЗС Украины изменили стоимость автогаза: за сколько им можно заправиться

Ряд сетей во вторник, 2 августа, скорректировали цены голубого топлива, и снова в сторону уменьшения.

Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 0,24 грн/л – до 28,73 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО автогаз подешевел на 0,46 грн/л - до 28,74 грн/л. На станциях группы "Приват" ("Укрнефть", "Авиас" и др.) продукт стоит 28,22-28,53 грн/л (-33-55 коп./л).

На своих АЗС сеть SOCAR выставила на стелу 29,61 грн/л (-88 коп./л). На станциях "Автотранс" и BVS продукт подешевел на 20 коп./л - до 28,87 и 28,79 грн/л соответственно. Кроме того, на 22-50 коп./л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, Motto и других.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Добавим, по данным "А-95", за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 26%, с 55 тыс. грн/т до 40,5 тыс. грн/т.

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