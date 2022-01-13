АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Их цена существенно выросла.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 13 января , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на свой ценовой мониторинг рынка, передает Enkorr.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л и ДТ – до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

На WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 50 коп./л и 0,95 коп./л до 31,99 и 32,92 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

Раньше рассказывалось о том. что Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен на топливо.