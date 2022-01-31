АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Лишь одна сеть снизила цену.

Ряд украинских АЗС в течение прошлых выходных, с 28 по 31 января , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечено, что сети за этот период повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л.

Так, на станциях сети Shell бензин подорожали на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 – до 33,59 грн/л, бензин А-95 – до 34,25 грн/л. Цена ДТ выросла на 99 коп./л, до 33,84 грн/л. Дизельное топливо в сети "БРСМ-Нефть" подорожало на 26 коп./л, до 30,81 грн/л.

На станциях сети "Авантаж" бензин подорожал на 50 коп./л, ДТ – на 1 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн/л, А-92 – до 32,45 грн/л, на ДТ – до 31,35 грн/л.

В сети Marshal на 60 коп./л выросли цены на все виды топлива. Сети Chipo, Mango, Motto, Prime и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-0,8 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.

Ранее эксперты рассказали, чего ожидать с ценами на бензин, дизель и автогаз в ближайшее время.