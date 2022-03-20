АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Цена снизилась довольно существенно.

Ряд украинских сетей АЗС в субботу, 19 марта , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л, до 33,32 и 33,42 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях потеряло 7,85 грн/л до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) снизила цены на бензины и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях как AMIC, Shell, "БРСМ-Нефть", Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л.

В результате 19 марта средняя цена на "двойку" по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, на "пятерку" – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л л, а цена на дизтопливо — до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,87 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,05 гривны за литр. Таким образом, благодаря обнулению Верховной Радой акциза на топливо и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/л, на ДТ – на 7,9 грн/л.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,42 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 37,05 грн/л.