АЗС Украины получили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

АЗС Украины получили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Заправиться может стать немного дороже.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,16 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 19 коп./литр – для бензина и на 3 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,16 грн/л. Обнародование Министерством экономики средних цен одного литра ДТ и бензина производится ежемесячно – 3, 13 и 23 числа.

В последний раз эти данные обновлялись в середине декабря.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) – к ДТ. В частности, было принято изменение правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).