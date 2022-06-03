АЗС Украины скорректировали цены на автогаз: сколько теперь им стоит заправиться

АЗС Украины скорректировали цены на автогаз: сколько теперь им стоит заправиться

Украинские сети АЗС в течение недели, с 27 мая по 3 июня, изменили стоимость автогаза.

Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л – до 42,00 и 41,98 грн/л соответственно. На 2 грн/л увеличила цену консолидированная сеть "Привата". На станциях автогаз стоит 41,95 грн/л.

На своих АЗС сеть SOCAR выставила на стелу 41,98 грн/л (+1 грн/л до 27 мая). На станциях "Автотранс" и UPG продукт подорожал на 1 и 3 грн/л до 40,98 и 37,00 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,25-2,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других.

Фото: enkorr.ua

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

В Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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