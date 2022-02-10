АЗС Украины скорректировали цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

Большинство снизили его стоимость.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 10 февраля , изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что консолидированная сеть АЗС "Приват", владеющая наибольшим количеством газовых модулей, с 9 по 10 февраля снизила розничные цены на автогаз в ряде областей.

Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Сумской и Харьковской областях, где ресурс подешевел на 28 коп./л и 20 коп./л, до 18,12 и 18,05 грн/л соответственно. В некоторых регионах продукт подешевел на 5-11 коп./л. На 10 февраля стоимость автогаза в сети "Приват" находится в диапазоне 17,36-18,39 грн/литр.

Кроме того, тренд по снижению цен поддержали харьковские сети "Овис" и Marshal. На их станциях продукт подешевел на 20 коп./л и 10 коп./л - до 18,79 грн/л и 18,30 грн/л соответственно. В то же время, такие сети как "БРСМ-Нефть" и Motto подняли цены в среднем на 4-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л.

Средняя цена автогаза 10 февраля составила 18,88 грн/л.

enkorr.ua

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