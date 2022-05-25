АЗС Украины скорректировали цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

АЗС Украины скорректировали цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

Средняя стоимость на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л.

Заправиться голубым топливом каждый день становится все дороже.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

На 1,55 грн/л увеличила цены консолидированная сеть "Привата". На ее станциях автогаз стоит 39,92–39,95 грн/л. На станциях ОККО и "БРСМ Нефть" автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.

В сети "Катрал" цена на автогаз выросла на 0,60 грн/л до 38,97 грн/л.

Вашему вниманию цены на голубое топливо в Украине:

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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