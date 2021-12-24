АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

На многих станциях заправиться стало дешевле.

Ряд украинских сетей АЗС в течение недели, с 17 по 24 декабря , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

Отмечается, что в течение недели цены на эти виды топлива уменьшились от 20 до 50 коп./литр.

В частности, на станциях сети Chipo бензин подешевел на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 54 коп./л до 28,56 грн/л. Все виды топлива в сети "Авантаж" подешевели на 50 коп./л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 – до 29,50 грн/л, ДТ – до 28,10 грн/л. л. Сеть Mango снизила цены на бензин на 20 коп./л, KLO – на 30-40 коп./л. "Укр-Петроль", Motto и "БРСМ", Prime, "Олас" также снизили цены в пределах 10-70 коп./л.

В то же время на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станциях сети Shell бензин подорожал на 19-20 коп./л: бензин А-92 – до 30,59 грн/л, бензин А-95 – до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л – до 30,16 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,16 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 19 коп./литр – для бензина и на 3 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,16 грн/л.