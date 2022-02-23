АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Некоторые подняли стоимость довольно существенно.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 23 февраля , изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что их стоимость в среднем выросла на 41 коп./литр. Средняя цена в стране бензина А-92 составила 34,58 грн/л, бензин А-95-35,48 грн/л, на дизельное топливо — 34,65 грн/л.

В частности, на станциях сети KLO бензин и ДТ подорожали на 0,10 грн/л: бензин А-92 – до 35,69 грн/л, бензин А-95 – до 36,29 грн/л, дизтопливо – до 35,59 грн/л. Бензин в сети AMIC подорожал на 0,19 грн/л, дизтопливо – на 0,06 грн/л.

На "БРСМ" топливо подорожало на 0,24 грн/л, бензин марки А-92 и А-95 до 32,82 и 33,82 грн/л соответственно, дизельное топливо до 32,04 грн/л.

Сети Motto, Prime, Mango, Кворум и другие повысили цены на топливо в пределах 0,26-1,00 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривны за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.