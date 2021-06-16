АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо подешевело.

Украинские сети АЗС в среду, 16 июня, изменили цены на автогаз.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка. Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива упала 2 коп./л, до 15,60 грн/л.

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В частности, на 60 коп./л и 10 коп./л автогаз подешевел в сетях Luxwen и Mango, до 15,19 грн/л и 14,97 грн/л соответственно. Сеть Chipo опустила цены в среднем на 6 коп./л, до 15,34 грн/л.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области продукт подешевел на 60 коп./л, до 14,99 грн/л. В то же время в Киевской и Сумской областях ценники на "БРСМ" опустились на 10 коп./л, до 15,39 и 15,89 грн/л соответственно.

Моtto, в свою очередь, снизила цену автогаза на 40 коп./л и на 10 коп./л в Днепропетровской (14,88 грн/л) и в Киевской областях (15,18 грн/л).

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Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирования цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В связи с этим, ряд АЗС приняли решение прекратить продажу премиального топлива.

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