АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (2-31 мая) в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Как видим, стоимость голубого топлива существенно прибавила. Приблизительно речь идет о 30%.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л - до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно.

На 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть "Привата". На ее станциях автогаз стоит 39,92–39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л – до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 11,50 и 8,50 грн/л до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, UPG, "Нефтек", BVS и другие.

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Читайте также:

Названы оптимальные цены на бензин и дизельное топливо в Украине

Кризис топлива в Украине может длиться до июля — эксперт

Правительство вернет госрегулирование цен на топливо: когда это произойдет