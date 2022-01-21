АЗС Украины скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Цены продолжают идти вверх.

Ряд украинских сетей АЗС в течение недели, с 14 по 21 января , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Указывается, что их цена продолжила расти. В этот раз среднее повышение цены в стране бензина А-92 выросло на 15 коп./л и составило 30,73 грн/л, бензин А-95 подорожал на 16 коп./л — до 31,65 грн/л, а дизельное топливо — на 19 коп./л, до 30,83 грн/л.

В частности, на станциях сети AMIC бензин подорожал на 42 коп./л: бензин А-92 – до 31,28 грн/л, бензин А-95 – до 32,21 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,44 грн/л - до 31,57 грн/л. На БРСМ-Нефть бензин подорожал на 77 коп./л: бензин А-92 – до 29,85 грн/л, бензин А-95 – до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,87 грн/л - до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргаздобычи" бензин и ДТ подорожали на 1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,60 грн/л, А-95 – до 32,40 грн/л, на ДТ – до 31,60 грн/л. На станциях сети "Авантаж" все виды топлива также подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 29,95 грн/л, бензин А-95 – до 30,95 грн/л, ДТ – до 29,35 грн/л /л/Л.

Такие сети как KLO, BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime и другие повысили цены в пределах 0,1-1,1 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.