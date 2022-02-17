АЗС Украины скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Некоторые сети подняли ценник очень существенно.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 17 февраля , изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на свой ценовой мониторинг рынка, передает Enkorr.

Отмечается, что самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л и ДТ – до 33,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 33 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л.

Сети БРСМ-Нефть, KLO, Автотранс, Motto, Marshal и другие повысили цены на топливо в пределах 0,18-0,50 грн/л.

По данным А-95, средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 41 коп./л и составила 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожал на 41 коп./л – до 34,95 грн/л., а дизельное топливо – на 40 коп./л - до 34,14 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.