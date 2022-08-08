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АЗС Украины снизили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

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АЗС Украины снизили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Фото: Associated Press

Ряд сетей за прошедшие выходные, с 5 по 8 августа, скорректировали цены на голубое топливо.

Так, в среднем в стране за выходные автогаз подешевел на 58 коп./л - до 27,67 грн/л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает Enkorr.

В частности, продукт в сетях ОККО и WOG подешевел на 50 и 43 коп./л, до 27,99 и 28,06 грн/л соответственно. На 0,63 грн/л снизила цены сеть SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л л. На 0,15-1 грн/л снизили цены AMIC, "БРСМ-Нефть", VostokGaz, "Автотранс", Chipo и другие сети.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

© enkorr.ua
Фото: enkorr.ua

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего цена в группе продемонстрировала существенное снижение. По данным "А-95", в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше чем в июне.

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