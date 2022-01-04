Бензин и автогаз в Украине подорожают: эксперт рассказал, как может измениться цена

Бензин и автогаз в Украине подорожают: эксперт рассказал, как может измениться цена

Водителям следует приготовиться платить для заправки машины больше.

В Украине в ближайшее время поднимется стоимость бензина и автогаза.

Об этом в комментарии для "Апострофа" заявил эксперт "Нефтерынка" Александр Сиренко.

Декабрь порадовал автомобилистов некоторым понижением стоимости топлива. Если в ноябре бензин А-95 стоил в среднем в Украине 31,84 гривны за литр, то к концу года цена снизилась на более чем 1,5 гривны — до 30,22 гривны за литр. Стоимость дизельного топлива упала на 1,2 гривны – от 30,6 гривны до 29,4 гривны за литр.

"Формула определения предельной стоимости нефтепродуктов, применяемой Кабинетом министров, учитывает международные котировки и курс гривны по отношению к основным валютам. Когда Кабмин выйдет на работу после праздников, его уже будут ждать новые международные котировки, согласно которым он должен будет повысить предельные цены топлива", — сказал Сиренко.

Скорее всего, в первой половине января литр бензина подорожает примерно на 50 копеек/литр.

Что касается сжиженного автомобильного газа, то пока его рынок избегает резких колебаний. Это топливо не подешевело вместе с бензином, но и не испытало такого стремительного подорожания, как природный газ. В последние месяцы цены на заправках на автогаз росли постепенно. В сентябре цена сжиженного газа составляла около 17,52 гривны за литр, в октябре она достигла 18,45 гривны, в ноябре – 19,05 гривны, и в течение декабря оставалась примерно на этом уровне.

"Цена сжиженного газа не регулируется правительством и зависит от рыночной конъюнктуры, которая складывается в Украине и соседних государствах. Наибольшее влияние на нее оказывает ситуация на польском рынке. И в последнее время она остается стабильной", — подчеркнул эксперт.

Однако в нынешнем году ситуация может резко измениться и в течение зимних месяцев газ значительно подорожает.

"В Украине сжиженный газ используется почти исключительно как автомобильное топливо. Через АЗС реализуется 95-97% его объемов. Однако в последние месяцы эта ситуация активно меняется. Поставщики газа сообщают о том, что сегодня поступает большое количество заказов на переоборудование промышленного оборудования природного газа на пропан-бутан. Под угрозой остановки производства из-за высоких цен на газ производители ищут более дешевые альтернативы", — отметил Сиренко.

Увеличение спроса на оборудование, работающее на сжиженном газе, означает, что в ближайшее время, когда его установка будет закончена, возрастет спрос и на газ. Увеличение потребления сжиженного газа неизбежно отразится на его цене. Поэтому автомобилистам следует приготовиться к новому удорожанию уже в ближайшее время. А также подумать о целесообразности использования газа как топлива.

Так что сложившиеся в Европе экстремальные цены на природный газ, скорее всего, уже в ближайшее время могут расшатать ситуацию и на рынке пропан-бутана, что возможно заставит владельцев автомобилей возвращаться к более традиционному бензину. Который, скорее всего, тоже, к сожалению, будет дорожать — из-за роста цен на нефть и девальвации гривны.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,16 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 19 коп./литр – для бензина и на 3 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,16 грн/л.