Благодаря российским машинокомплектам: ЗАЗ резко нарастил производство автомобилей в 2021 году

Также значительно выросли показатели выпуска автобусов.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) резко увеличил производство легковых машин по итогам 2021 года.

Об этом сообщают данные "Укравтопрома".

Так, в прошлом году с конвейеров ЗАЗ сошли 3 866 единиц легковых авто, то есть на 373,8% больше, чем годом ранее (816, прим.). Автобусов ЗАЗ выпустили 129, что почти вдвое больше, чем в 2020 году (69). Таким образом, завод вернул себе лидерство в автопроме Украины.

В целом за 2021 год ЗАЗ существенно увеличил объемы производства. Предприятие выпустило 3 995 автотранспортных средств, то есть в 4,5 раза больше, чем в 2020 году.

В январе зафиксирован спад в производстве – собрали на 12% меньше автотранспортных средств, чем в ноябре.

Напомним, ЗАЗ в прошлом году собирал кроссоверы Renault Arkana, KIA Rio и Rio X, а также автомобили LADA (Granta, Largus, Vesta и XRay).

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