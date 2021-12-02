Большинство из них имеют происхождение из РФ: названы топ-10 моделей автомобилей, изготовленных в Украине в ноябре

Возглавляет список кроссовер.
В Украине по итогам ноября было приобретено почти девять тысяч новых автомобилей.
По информации Института исследования авторынка, из общего количества новых авто первые регистрации импортных авто составили более 90%, остальные — первые регистрации легковых автомобилей, изготовленных в Украине.
По сравнению с октябрем 2021 года общий объем первичного рынка вырос на 11,6%. Украинцы приобрели на 746 новых "легковиков" больше, чем в прошлом месяце. Сравнивая с ноябрем 2021 года, общий объем первичного рынка вырос на 17,1%. Примечательно, что в ноябре существенно снизились продажи автомобилей, произведенных в Украине. По сравнению с октябрем, ноябрьский показатель меньше на 49%.
Что касается автомобилей, изготовленных в Украине, то здесь часто встречаются специализированные автомобили, переоборудованные украинскими предприятиями из импортных машин. В прошлом месяце такой автомобиль даже возглавил топ-10 самых популярных новых автомобилей, изготовленных в Украине. В ноябре в список попал только один специализированный автомобиль — полицейский Renault Duster.
Наибольшей популярностью среди "Made in Ukraine" автомобилей, в свою очередь, оказалась Skoda Kodiaq. Автомобили этой марки в Украине производит ЧАО "Еврокар" из импортных европейских машинокомплектов. Остальные пункты перечня занимает продукция Запорожского автомобильного завода. Это автомобили, изготовленные из импортных машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации.
Итак, топ-10 моделей авто, изготовленных в Украине по итогам ноября:
- Skoda Kodiaq — 69
- LADA Vesta — 60
- LADA Niva — 42
- KIA Rio X-Line — 40
- Skoda Fabia — 35
- Skoda Karoq — 33
- Renault Arkana — 28
- LADA Granta — 26
- Renault Duster (полицейское авто) — 18
- KIA Rio — 17
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