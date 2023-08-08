Бронирование автомобильных номеров: в МВД сообщили о новой услуге для украинцев

Новую услугу можно заказать по типу транспортного средства.

В Украине начала работу новая сервисная услуга для граждан, позволяющая выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

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Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что новую услугу можно заказать по типу транспортного средства.

"Но важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак. Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя", — проинформировал он.

Кроме того, министр заявил, что после заказа услуги бронирования будет действовать в течение 10 дней, а по истечении срока заказа будет отменяться автоматически.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564, которым нардепы предлагают штрафовать водителей авто и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий участникам боевых действий ввозить автомобили без пошлины.

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