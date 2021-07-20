Цена на автогаз в Украине достигла рекордного уровня: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо дорожает невероятными темпами.
Украинские сети АЗС во вторник, 20 июля, скорректировали стоимость автогаза.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Отмечается, что средняя цена на голубое топливо выросла на 30 коп./литр до 16,30 грн/литр. Как следствие, этот показатель стал рекордным за все время наблюдения стоимости продукта в Украине.
В частности, консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 75-78 коп./л, до 15,57-15,59 грн/л. На станциях сети WOG ресурс подорожал на 10 коп./л, до 17,38 грн/л. AMIC и UPG подняли цены на 31 и 38 коп./л, до 16,08 и 16,53 грн/л.
СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 24 и 10 коп./л, до 16,27 и 15,91 грн/л. В сети Chipo цена выросла на 36 коп./л — до 15,96 грн/л.
Такие сети как "Автотранс", "Параллель", BVS, "Катрал", "Авантаж", Mango, Marshal и другие подняли цены на 10-40 коп./л.
Основным фактором удорожания СУГ аналитики называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ выросла на 3800 грн/т, что эквивалентно 1,9 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали подорожание на 1-1,2 грн/л.
Ранее водителям рассказали о том, чего ждать с ценами на бензин и дизель в ближайшее время.