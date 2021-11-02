Цена на бензин и дизельное топливо: как украинские АЗС изменили их стоимость в течение октября

Цена на бензин и дизельное топливо: как украинские АЗС изменили их стоимость в течение октября

Заправиться стало гораздо дороже.

Ряд украинских АЗС в течение октября существенно скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом сообщает UBR.

Минэкономики трижды меняло средние цены бензина и дизеля каждый раз повышая показатель. В этой связи расценки на АЗС Украины также поднимались.

Так, за месяц – с 1 октября по 1 ноября – средняя цена на А-95 выросла на 1,82 коп., до 31,77 грн. А-92 подорожал на 1,79 грн, до 30,86 грн. В свою очередь, литр ДТ стал дороже на 2,11 грн и теперь стоит 30,66 грн, следует из данных мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Более десятка сетей АЗС подняли стоимость 95-го более чем на 2 грн.

"Нефть" — плюс 2,5 грн, до 33,49 грн;

WOG, ОККО, Shell, "Параллель", Socar – плюс 2,03 грн, до 33,2 грн;

"Укрнефть" (31 грн), "Авиас" (30,95 грн), KLO (32,79 грн), "Автопорт" (33 грн), UPG (32,3 грн), "Автотранс" (32,98 грн) ) – плюс 2 грн (цены указаны по состоянию на 1 ноября).

В свою очередь, литр 92 максимально подорожал на таких заправках:

"Автотранс" – плюс 2,1 грн, до 32,28 грн;

"Укрнефть" (30 грн), WOG, ОККО, Shell (все — 32,49 грн), "Авиас" (29,95 грн), UPG (31,6 грн), Socar (32,98 грн) — плюс 2 грн.

Литр дизеля подорожал более чем на 2 грн на большинстве АЗС, входящих в мониторинг:

"Автопорт" – плюс 2,6 грн, до 31,8 грн;

"Авантаж 7" (28,85 грн), "Рур групп" (31,99 грн), "Автотранс" (31,98 грн) – плюс 2,5 грн;

WOG, ОККО, Shell – плюс 2,48 грн, до 32,07 грн.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного горючего — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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