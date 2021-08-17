Часть "евроблях" растаможить не получится: когда могут конфисковать автомобиль

Подобную машину надо тщательно проверить.

В Украине начали массово конфисковывать автомобили на европейских номерах.

Так, Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале рассказала. когда могут забрать "евробляху" и что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Отмечается, что растаможка автомобиля на европейских номерах не проводится, если в отношении него есть постановление суда о конфискации. Постановление о конфискации "евробляхи", вступившего в законную силу, лишает владельца такого транспортного средства (ТС) права, чтобы растаможить его. Более того, сама машина подлежит изъятию исполнительной службой.

Чтобы риск изъятия "евробляхи" не был для владельца неожиданностью, в службе советуют проверить наличие автомобиля в судебных реестрах на предмет решений о конфискации перед тем, как осуществить таможенное оформление.

Таможенники при решении формальностей и выявления факта пребывания "евробляхи" (относительно которого вынесено решение суда о конфискации) на территории таможенного поста обязаны проинформировать исполнительную службу. Та, в свою очередь, уполномочена осуществить изъятие ТС в пределах исполнительного производства.

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Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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