Часть трассы Одесса – Рени ночью перекроют: что известно

Трассу Одесса-Рени перекроют с 01:00 до 04:00 12 ноября для установки системы мониторинга движения.

На трассе Одесса – Рени временно остановят движение транспорта из-за технических работ. Проезд будет ограничен в ночное время 12 ноября для установки оборудования.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

"В ночь с 11 на 12 ноября, с 01:00 до 04:00, на транзитном участке автодороги "Одесса – Рени" полностью приостановят движение транспортных средств", – говорится в сообщении.

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По информации, предоставленной молдавскими дорожными службами, это ограничение связано с проведением работ по установлению системы мониторинга движения.

Современное устанавливаемое оборудование поможет в будущем повысить безопасность и эффективность контроля на этом участке.

Из-за технических работ контрольные посты "Маяки" и "Удобное" временно не будут пропускать легковые и грузовые автомобили.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а по возможности выбрать другие маршруты для предотвращения задержек.

К слову, с 1 ноября на дорогах всех городов Украины вводится ограничение скорости до 50 км/ч на зимний период. В городах, где раньше разрешалось 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение до 50 км/ч.

Изменения не влияют на правила дорожного движения, которые остаются неизменными.

Напомним, в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей.

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