Чего ожидать от украинского авторынка в 2022 году: аналитики сделали прогноз

Специалисты рассказали, чего ждать с продажей автомобилей в Украине в 2022 году.

Соответствующий прогноз сделали эксперты Института исследований авторынка.

Несмотря на негативные мировые тенденции, в 2021 автомобильный рынок Украины рос и развивался. По прогнозу украинского Института исследований авторынка, в будущем году эта тенденция сохранится. В 2022 году будет столь же высок спрос на подержанные автомобили в нижней ценовой категории.

Вашему вниманию список того, чего ожидать автомобильным дилерам в 2022 году:

Будет сохраняться достаточно высокая потребность в мобильности. Украинцы и в дальнейшем будут демонстрировать высокий спрос на автомобили. Структура рынка останется неизменной: из-за низкой покупательной способности продажи подержанных авто будут занимать около 90% всех продаж;

Новые автомобили будут дорожать (при текущих условиях минимум на 5%). Дефицит сохранится, время ожидания может составлять от 2 до 6 месяцев. Высокий спрос будет побуждать искать альтернативные варианты – например, в сегменте подержанных авто с небольшим пробегом или отдавать предпочтение продуктам китайского автопрома;

На рынок будет попадать меньше новых авто. Как следствие меньше будут продавать подержанные, они дольше будут задерживаться в руках одного владельца. Повышенный спрос будет способствовать росту цен. Несколько возрастет конкуренция на границе сегментов новых и подержанных авто (с небольшим пробегом и возрастом до 3 лет);

Подержанные авто могут подорожать. Рост цены от 15 до 20% на популярные модели "свежепригнанных" автомобилей в первой половине 2022 года может стать причиной подорожания этих авто и на внутреннем рынке. Поскольку около 30% вторичного рынка — импорт авто с пробегом, наибольшее влияние будет именно на этот сегмент. В то же время цена на автомобили стоимостью менее 5 тысяч долларов может вырасти минимально — до 5%;

Ценовая структура при этом останется неизменной: 60% подержанных автомобилей будут покупать стоимостью до 10 тысяч долларов. В случае подорожания украинцы будут выбирать более дешевые модели или жертвовать техническим состоянием автомобилей;

На фоне повышенного спроса на рынке может увеличиться количество мошенничества: "скрутки" пробегов, сокрытие дефектов технического состояния. Покупателям чаще придется обращаться к сервисам проверки истории транспортных средств;

Потенциальный объем продаж новых автомобилей в 2022 году составляет около 100-120 тысяч легковушек. Однако достичь такого показателя можно только в случае их наличия в автосалонах, развития программ финансирования и стабильной экономической ситуации в Украине;

При тех же условиях количество внутренних перепродаж авто с пробегом может достичь миллиона в течение следующего года. Увеличить количество перерегистраций и вывести из тени часть сделок (так называемые продажи "по техпаспорту" и "по доверенности") может анонсированная услуга оформления купли-продажи авто "в смартфоне";

Большинство автомобилей в 2022 году, как и сейчас, будут продавать в интернете. Количество онлайн-продаж вырастет и составит около 95% от всех машин, продаваемых на рынке;

На рынке уже не будет влияния так называемых "євроблях", а значит планировать и прогнозировать автомобильный бизнес будет проще. Будет помогать развивать собственное дело аналитика авторынка на основе BigData. Популярность такого подхода будет расти;

Будет развиваться бизнес продажи подержанных авто. Сохранится тенденция формирования новых брендов и компаний и перехода от "одиночек" в бизнесе к комиссионным площадкам европейского/американского типа. Все больше автомобилей будут продавать юридические лица, а не частные продавцы. Все более важной будет становиться репутация бренда;

Процесс формирования цивилизованного авторынка может ускорить либерализация законодательства по торговле авто с пробегом. В частности, положительно повлиять могла бы возможность регистрировать транспортные средства дилерам подержанных авто без физических посещений сервисных центров, как это ранее ввели для продавцов новых машин;

Автомобильные дилеры все больше внимания будут уделять сервису и качеству предоставления услуг. Выгодная цена будет становиться менее весомым аргументом в условиях растущей конкуренции

Будет расти тренд по покупке проверенных авто. Все больше покупателей, получив достаточно негативного опыта, будут предпочитать автомобили с подтвержденной историей и выводом относительно технического состояния, даже если цена будет несколько выше средней;

Основными инструментами увеличения продаж авто, имеющие потенциал к развитию в 2022 году, будут инструменты финансирования: кредитование и лизинг;

Изменить структуру рынка может введение технического осмотра, предусмотренное соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. В случае, если процедуру будут проводить по европейским стандартам и без возможности «договориться», как было до отмены ТО, предписания о недопуске к эксплуатации могут быть выданы на примерно 15-20% автомобилей, техническое состояние которых не отвечает требованиям. Это может затронуть сравнительно старые ТС возрастом более 25 лет;

Обязательный технический осмотр частных легковых авто может также изменить ценовую структуру. Больше всего обесцениться могут автомобили годов выпуска советского периода, а также дизельные авто с вырезанными сажевыми фильтрами или бензиновые, лишенные каталитических нейтрализаторов;

Потребность утилизировать непригодные для движения автомобили может побудить развитие пунктов утилизации транспорта. Речь идет именно о специализированных предприятиях европейского образца, а не о нелегальных "точках" приемки металлолома. Как показывает практика ЕС, это достаточно выгодный и прибыльный бизнес;