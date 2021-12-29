Чего ждать с ценами на бензин, дизель и автогаз в течение новогодних праздников: эксперт дал прогноз

Чего ждать с ценами на бензин, дизель и автогаз в течение новогодних праздников: эксперт дал прогноз

Не очень приятные новости для водителей.

Автомобилистам рассказали, чего ожидать со стоимостью бензина, дизеля и газа в ближайшее время.

Соответствующий прогноз в комментарии "Сегодня" сделал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"По максимальным ценам торгуют только на АЗС премиум-сегмента, поэтому у них бензин А-95 подешевел за ноябрь и декабрь на 3,30 грн/л, ДТ – на 4,20 грн/л. На более дешевых заправках цены снижались не так быстро, а то и не менялись, несмотря на рекомендации, что в конце концов сказалось на средних ценах", — отметил Рябцев.

Специалист говорит, что главной причиной того, что начался рост цен на топливо, стала нестабильность цен на нефть в мире. Это привело к повышению котировок в опте у нас, тренд по снижению изменился на растущий. Последней точкой стали рекомендации Минэкономики по предельным ценам.

"Ожидаемой нами ранее традиционной "новогодней спячки" цен, вероятнее всего, не будет, бензин и дизель за эту неделю плюс длинные праздники подорожают в среднем еще на 30-40 коп./л. Причин несколько: растущая в цене нефть рост оптовых цен на импорт и, как выяснилось, не все наши трейдеры успели закупить достаточно запасов топлива, чтобы не было его дефицита на праздники", — подытожил заместитель директора Научно-технического центра "Психея".

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,16 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 19 коп./литр – для бензина и на 3 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,16 грн/л.