Чем дороже авто, тем больше штраф: в Украине хотят в десять раз повысить наказание за нарушение ПДД

Чем дороже авто, тем больше штраф: в Украине хотят в десять раз повысить наказание за нарушение ПДД

Уже создан соответствующий законопроект.

В Украине хотят существенно повысить штрафы за нарушение ПДД.

Так, в Верховную Раду внесли законопроект №7026, в котором говорится, что владельцев автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов, будут штрафовать в десятикратном размере, передает SUD.

В пояснительной записке указано, что целью проекта является повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей. Далее авторы отмечают, что законопроектом предусмотрено введение понятия “элитное транспортное средство” – легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно). С 1 января размер минималки в Украине 6 500 грн, таким образом элитным автомобилем считается, если цена составляет 2 437 500 грн. То есть примерно 85 тысяч долларов США.

Далее авторы пишут, что среднерыночная стоимость элитных транспортных средств будет определяться Министерством экономики Украины по методике, утвержденной правительством. Эти списки до 1 февраля каждого года будут размещаться Министерством экономики Украины на своем официальном веб-сайте.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУОАП) и Уголовный кодекс Украины (УК) и увеличить в 10 раз размеры штрафов, предусмотренные КУОАП за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нарушения правил дорожного движения, совершенные при управлении элитным транспортным средством.

Например, на сегодняшний день превышение скорости в населенных пунктах более чем на 20 км/ч карается штрафом в 340 грн, то есть для владельцев элитных автомобилей эта цифра составит 3 400 грн, за вождение без прав предусмотрен штраф 3 400 грн, для элитных автомобилей эта цифра будет 34 тысячи грн.

Предлагается установить, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2023 года, но не ранее дня введения в действие Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о снижении налогообложения социальных автомобилей и налогообложения элитных автомобилей".

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