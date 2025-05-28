Чем опасна заправка авто на 500 гривен: советы "бедным" водителям

Деньги, сэкономленные на заправке, могут быстро превратиться в высокие затраты на ремонт. / © pixabay.com

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На фоне удорожания горючего в Украине все чаще водители предпочитают заправляться на определенную, относительно небольшую сумму.

Почему это может вредить автомобилю, объясняет Vnedorozhnik.

Любителей заправляться на условные 500 гривен предупреждают, что система на АЗС заточена на выдачу определенного количества горючего, а не его стоимость. При средней цене бензина А95 на уровне 54,47 гривны за литр на такую сумму вам положено примерно 9,18 литра горючего, но система округлит это значение — не в пользу водителю.

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Повреждение топливного насоса

Эксперты предупреждают, что топливный насос быстро перегревается и изнашивается в результате постоянной езды с низким уровнем горючего в баке.

«Этот агрегат находится непосредственно в топливном баке, он смазывается и охлаждается самим бензином, объем которого всегда должен составлять не менее четверти емкости», — отмечают в издании.

Еще одна опасность низкого уровня горючего

По словам механиков, если в резервуаре критически мало горючего, на его стенках начинает конденсироваться влага, которая попадает в форсунки и вызывает коррозию точных элементов топливной системы.

Кроме того, есть опасность попадания в бензонасос, топливную систему и двигатель мелкого мусора, который со временем накапливается на дне каждого автомобиля.

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Ранее эксперты установили, сколько может проехать автомобиль с мигающей лампочкой уровня горючего.