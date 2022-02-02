Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз в Украине в ближайшее время: эксперт сделал прогноз

Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз в Украине в ближайшее время: эксперт сделал прогноз

Чего-то положительного водителям ждать не стоит.

Стало известно, чего ожидать со стоимостью бензина, дизельного топлива и автогаза в Украине в ближайшее время.

Соответствующий прогноз в комментарии Auto-Consulting дал директор специальных проектов в НТЦ "Психея", профессор Геннадий Рябцев.

С начала года цены на бензин, дизтопливо и сжиженный автомобильный газ медленно, но верно растут. Для произошедшего роста цен есть, как минимум, три причины. Это – напряженность в отношениях с Россией и опасения прекращения поставок нефти оттуда. Рост мировых котировок на нефть. И рост курса валют. В результате с начала 2022 года цена на топливо (бензин, дизель) в Украине выросла на 2,5-3 грн за литр.

Рябцев, в свою очередь, добавил еще два фактора, влияющих на цену топлива. Это рост цены на границе на 14-15%. А также ослабление национальной валюты к евро примерно на 1,5 грн. Так, каждый 1%, добавленный к цене топлива на границе, за 2 недели дает рост цены на АЗС примерно на 10 коп./литр, а каждые десять копеек в курсе гривны – за две недели плюс восемь копеек к цене литра топлива на АЗС.

Таким образом, считает Рябцев, топливо должно подорожать в среднем на 2,5 грн/л. Но реально оно подорожало на 3 грн. Почему? Потому что 24 января были опубликованы рекомендованные цены Минэкономики, которые позволили поднять цену еще выше уже после того, как она и так объективно поднялась у всех трейдеров. Таким образом, реальный рост стоимости литра топлива на АЗС Украины оказался больше, чем это было обусловлено экономически.

По мнению Рябцева, рост стоимости топлива пока будет продолжаться и дальше. Напряженная политическая обстановка в мире позволяет возможности для грандиозных спекуляций и махинаций на валютных и фондовых рынках. Но никак не способствует снижению стоимости топлива.

Что касается сжиженного автомобильного газа, то его цена растет только из-за падения курса гривны. По мнению Рябцева, особого спроса на газ сейчас нет. Поэтому для дальнейшего подорожания в ближайшее время нет причин.

Читайте также:

Nissan планирует вывести на автомобильный рынок Украины особую версию популярного кроссовера

Автогаз в Украине дешевеет: сколько теперь стоит им заправиться

В Украине могут пожизненно забирать водительское удостоверение: кому это грозит