Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время: эксперт озвучил прогноз

Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время: эксперт озвучил прогноз

Заправиться ними в последние дни стало дешевле.

Автомобилистам рассказали, чего ожидать со стоимостью на бензин и дизельное топливо в ближайшее время.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Так, специалист отметил, что на рынке появилась новая тенденция: стали больше продавать премиального топлива, цены на которое не подлежат госрегулированию. Эксперт говорит, что такая практика заметна в Киеве и городах-миллионниках и мало популярна в глубинке, где доходы населения заметно ниже. Хотя, по его словам, в нормативных документах нет разделения топлива на "обычное" и "премиальное".

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Рябцев ожидает стабильных цен как на бензин, так и на ДТ в течение ближайших дней, потому что операторы рынка уже отреагировали на новые, более низкие, рекомендованные Кабмином цены. А так как новые расчеты от Минэкономики появятся ближе ко Дню Независимости, то на рынке установится "ценовой штиль".

Главной же причиной снижения цен в рознице называют удешевление бензина и особенно дизтоплива в опте, которое началось на прошлой неделе. За неделю цены на мелкооптовые партии ДТ в среднем снизились на 90 коп./л (-3,62%), на бензин — на 13-18 коп./л (-0,56%).

Добавим, недавно Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,64 грн/л.

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