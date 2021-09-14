Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Существует вероятность, что заправиться может стать дешевле.

Эксперты рассказали, чего стоит ждать с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время.

Об этом говорится в Сегодня.

Так, на прошлой неделе средние по Украине цены на топливо почти не увеличились, лишь в отдельных сетях эксперты отметили небольшое повышение. Главная причина — почти всю розница оперативно "отработала" рекомендации Кабмина по новым предельным ценам, которые оказались выше предыдущих. Переписывали ценники только те, кто не повысил их сразу после публикации расчетов правительства.

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Средние по Украине цены на бензин и дизтопливо выросли на 3-5 коп./л, на автогаз не изменились. В большинстве областей цены остались стабильными или повысились в пределах 6 коп./л, но в отдельных регионах они изменились заметнее. Ньюсмейкером недели стала Николаевщина — здесь дизель подорожал на рекордные 17 коп./л, бензин на 12 коп./л. Еще в трех областях бензин подорожал на 8-10 коп./л, ДТ — на 8-14 коп./л. В Киеве дизтопливо подорожало на 16 коп./л, однако автогаз на фоне стабильности цен на него в стране подешевел сразу на 13 коп./л.

Самые высокие цены по-прежнему, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже на Луганщине: А-92 здесь стоит 29,94 грн/л, газ — 17,83 грн/л. А дизель и А-95 — в столице: соответственно 29,59 и 31,51 грн/л. Самые низкие цены на бензин и в Сумской области: А-92 — 28,18 грн/л, А-95 — 29,17 грн/л, на ДТ и автогаз — в Николаевской области: 27,67 грн/л и 17,31 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива, кроме бензина А-95 (сохранился). По А-92 разброс составляет 6,2% (1,76 грн/л), было 6,4%, А-95 — 8% (2,34 грн/л), дизель — 6,9% (1,92 грн/л), было 7%, автогаз — 3,2% (0,54 грн/л), было 3,4%.

Эксперты отмечают, что, как и ожидалось, прошлая неделя оказалась стабильной, так как основной рост цен на топливо пришелся на первые дни сентября, сразу после публикации Минэкономики рекомендованных предельных цен.

"Котировки за неделю практически не изменились, а цены на нефть по-прежнему колебались в диапазоне 70-75 долларов за баррель, что заметно не влияет на стоимость готового топлива. Поэтому следует ожидать, что новые рекомендованные цены или останутся прежними, или даже снизятся.

Исходя из стабильности котировок на топливо в опте, изменение стоимости в рознице маловероятно", — сказал аналитик Игорь Егозаров.

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Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что Украина начинает постепенно уменьшать зависимость от импортного топлива, наращивая выпуск собственного бензина и дизеля на "Укртатнафте" — единственном работающем в Украине НПЗ.

"Удалось договориться с азербайджанскими нефтяниками и увеличить долгосрочные поставки в Украину сырой нефти, поэтому доля нашего топлива на отечественном рынке возрастет. Это дает основания надеяться не только на стабильность цен, но в перспективе и на их снижение

Но так как доллар подешевел за декаду более чем на 30 копеек, а котировки стабильны, это весомый аргумент для небольшого снижения рекомендованных цен. Что, соответственно, заставит трейдеров снизить цены в рознице, прежде всего это касается премиум-сегмента ", — подытожил Рябцев.

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 25,94 гривны за литр, для дизельного топлива — 21,69 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 41 коп./литр и 58 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, как изменилась стоимость бензина и дизеля в Украине в течение августа.

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