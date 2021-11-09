Что будет со стоимостью на бензин в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Что будет со стоимостью на бензин в ближайшее время: эксперты озвучили прогноз

Недавно Минэкономики установило для него новую предельную цену.

Водителям рассказали, чего ожидать со стоимостью на бензина ближайшее время.

Об этом рассказали эксперты в комментарии Сегодня.

Так, директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин отметил, что цены на этот вид топлива будут оставаться стабильными до конца недели. По его словам, в Украине заканчивается сезон значительного потребления топлива, осенний пик уже пройден. Поэтому рыночные факторы обещают удешевление.

Сапегин считает, что Кабмин заставляет украинского потребителя платить по тем ценовым индикаторам, которые формируются, во-первых, в Европе, во-вторых, спекулятивно. Поэтому рост цен на бензин к середине ноября он не ожидает, а ДТ должно подешеветь.

В то же время, аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров считает, что до конца этой недели цены останутся стабильными, кроме небольших корректировок в отдельных сетях.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

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