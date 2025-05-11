Автомобиль / © Pixabay

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Если вы столкнулись с ситуацией, когда ваш автомобиль заблокировали на парковке, не стоит паниковать. Есть несколько способов решить проблему.

Об этом рассказали юристы изданию SUV News.

В Украине, в частности в крупных городах, проблема заблокированных автомобилей достаточно распространена. Большая плотность трафика и нехватка парковочных мест создают благоприятные условия для таких ситуаций. Водители могут столкнуться с подобными нарушениями на парковках торговых центров или во дворах жилых домов.

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В ситуации, когда ваше авто заблокировали другой машиной, эксперты советуют не прибегать к самостоятельным действиям, таким как стук по машине нарушителя, чтобы активировать сигнализацию или заставить владельца вернуться. Это может привести к повреждению автомобиля, и в итоге вы превратитесь из жертвы в виновника. Вам придется оправдываться за свои действия и компенсировать нанесенный ущерб.

Если ваш автомобиль заблокирован на парковке, оптимальным решением будет вызвать патрульную полицию. Опытный юрист советует обязательно сообщить регистрационный номер нарушителя во время звонка.

В Украине штраф за препятствия на парковке составляет 680 гривен. Если нарушитель отсутствует на месте, его автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку. Для фиксации нарушения до приезда полиции важно сделать фото и видео с разных ракурсов, где ясно видно, что ваш автомобиль заблокирован и не может уехать.

В случае если проблема с парковкой во дворе вашего дома повторяется систематически, наилучшим вариантом является обращение к объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Это позволит разрешить спор, организовать правильную парковку и предотвратить подобные ситуации в будущем.

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